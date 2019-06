POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung in Malchower Spielhalle

Malchow (ots) - Am 14.06.2019 gegen 01:55 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine

körperliche Auseinandersetzung in einer Spielhalle am Malchower

Stadthafen gemeldet.



Die Beamten des Polizeireviers Röbel konnten in der Mühlenstraße

in Malchow den 32-jährigen verletzten Geschädigten, welcher bereits

im Rettungswagen versorgt wurde sowie zwei Zeugen antreffen. Der

Geschädigte konnte durch die Beamten nicht befragt werden. Er musste

aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum nach Plau am See verbracht

werden.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann zum Sachverhalt gesagt

werden, dass sich der Geschädigte und die beiden Zeugen in der

Spielhalle aufgehalten und Alkohol getrunken haben. Gegen 01:45 Uhr

kamen zwei männliche Personen dazu. Alle fünf Personen haben dann

gemeinsam Alkohol getrunken, bevor es zu einem verbalen Streit

zwischen dem Geschädigten und den beiden Männern kam. Dabei schlug

einer der Beschuldigten dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins

Gesicht, bevor er ihm zusätzlich eine volle Bierflasche auf den Kopf

schlug, sodass die Flasche zersplitterte. Der Geschädigte ging

daraufhin zu Boden. Beide Beschuldigte traten dann gemeinsam auf den

am Boden liegenden Geschädigten ein. Anschließend ließen sich die

Beschuldigten von einer unbekannten Person mit einem Pkw abholen und

flüchteten.



Wenig später meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei zwei stark

alkoholisierte Personen welche auf der Landesstraße nahe Jabel

gingen. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass es sich um die

beiden Tatverdächtigen handelte. Die Personenbeschreibung stimmte

überein.



Die beiden Beschuldigten im Alter von 35 und 47 Jahren wurden in

Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährige ergab

einen Wert von 1,75 Promille. Der 47-Jährige verweigerte den

Atemtest. Beide Beschuldigte wurden im Anschluss zur

Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Waren verbracht.



Nach erfolgter Belehrung und Abschluss aller polizeilichen

Maßnahmen wurden die Beschuldigten entlassen.



Gegen die Beiden ermittelt nun die

Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel wegen des Verdachtes der

gefährlichen Körperverletzung.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell