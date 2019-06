POL-NB: Versuchter Einbruch in eine Autowerkstatt in Greifswald - Täter auf frischer Tat (Lks. Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) versuchten am Donnerstagabend

gewaltsam in eine Autowerkstatt in der Koitenhäger Landstraße

einzudringen. Nur durch einen engagierten 19-jährigen Zeugen aus dem

Umkreis von Greifswald konnte die Tat verhindert werde. Dieser

konnte beobachten, wie die beiden Jugendlichen sich an einer Tür zu

schaffen machten. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie.

Einen der beiden konnte jedoch der Zeuge bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten. Der zweite Täter wurde ermittelt und kurze Zeit

später an der Wohnanschrift aufgegriffen werden.

Die Kriminalpolizei konnte am Tatort umfangreich Spuren sichern und

nimmt die Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird nach

erster Schätzung auf 1.000 Euro beziffert.



