POL-NB: Wohnhausbrand nach Blitzeinschlag bei Grimmen (Lks. Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Am 14.06.2019 gegen 00.02 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen informiert, dass in der Ortschaft Glewitz in der

Dorfstraße ein Wohnhaus in voller Ausdehnung brennt.

Die vier Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit

bringen und über Notruf die Feuerwehr anfordern. Nach ersten

Ermittlungen fing der Dachstuhl des Doppelhauses nach Blitzeinschlag

Feuer.

Zum Einsatz kamen neun Einsatzfahrzeuge der Wehren aus Grimmen sowie

der Gemeinden Glewitz und Leyerhof. Am Gebäude entstand ein

Sachschaden von ca. 150.000 Euro.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell