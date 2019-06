POL-NB: Tödlicher Badeunfall auf dem Fleesensee in Untergöhren (LK MSE)

Röbel (ots) -



Am 13.06.2019, gegen 15:55 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein

Badeunfall auf dem Fleesensee am Strand der Ortschaft Untergöhren

gemeldet. Ein 33-jähriger indischer Tourist war mit einem Stand up

Paddle Board auf den Fleesensee gefahren. Dabei ist er mit dem Board

gekentert und ins Wasser gefallen. Seit diesem Zeitpunkt wurde er

vermisst. Durch intensive Suchmaßnahmen unter Einsatz der

Freiwilligen Feuerwehr, des Polizeihubschraubers und von Kräfte der

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren konnte der Gesuchte leblos im

Wasser festgestellt und geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter

Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt, konnte dieser nur noch

den Tod vor Ort feststellen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde

eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten vor Ort nicht

festgestellt werden.



