POL-SN: Betrunkener und verwirrter Mann mit Axt unterwegs

Schwerin (ots) - Am heutigen Vormittag meldete um 10:22:54 ein

Taxifahrer bei der Polizei eine männliche Person, die mit einer Axt

in der Hand vor einem Häuserblock in der Otto-von-Guericke-Straße, im

Stadtteil Mueßer Holz, steht. Der Mann brüllte herum und verbreitete

Angst und Schrecken, dann verschwand er in einem Hausflur.



Durch Polizeikräfte wurde im Eingangsbereich des Hausflurs zuerst

eine Stielaxt gefunden. Wenig später traf man dann die gesuchte

Person an.



Dabei handelte es sich um einen polizeibekannten 35-jährigen

Schweriner. Der Mann stand nach ersten Erkenntnissen unter

Alkohol(2,67 Promille) - und Drogeneinfluss. Bei der Befragung gab er

an verfolgt zu werden, zudem machte er einen verwirrten Eindruck.



Aufgrund seines desolaten Zustandes wurde ein Rettungswagen

hinzugezogen. Der Mann fuhr freiwillig mit ins Klinikum.









Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell