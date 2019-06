POL-NB: 31-Jähriger beschädigt mit einem Hammer sieben Scheiben am Justizzentrum

Neubrandenburg (ots) - Am 13.06.2019 gegen 10:15 Uhr wurde der

Polizei gemeldet, dass derzeit eine Sachbeschädigung am Justizzentrum

am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg begangen wird. Demnach

soll ein unbekannter Täter mit einem Hammer mehrere Fensterscheiben

eingeschmissen haben und anschließend in Richtung Nachtjackenviertel

mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Auf Grund der detaillierten

Täterbeschreibung durch mehrere Zeugen - TV: ca. 25-35 Jahre, rotes

T-Shirt, schwarze, kurze Hose, lockiges Haar, barfuß, mit einem

Hammer im mitgeführten Rucksack unterwegs - haben die Polizeibeamten

die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Tatverdächtige konnte

zunächst nicht aufgegriffen werden. Den Beamten war aber aus ihrem

polizeilichen Alltag eine männliche Person bekannt, welche barfuß

unterwegs ist und auf wen die Personenbeschreibung passt. Die Beamten

haben den 31-jährigen Mann in seiner Wohnung im Reitbahnweg

aufgesucht. Als dieser die Wohnungstür öffnete, äußerte er den

Beamten gegenüber spontan, dass er weiß, warum die Beamten bei ihm

sind. Er sagte weiter, dass er im Moment schlecht drauf ist und

deswegen die Scheiben eingeschlagen hat. Nach ausführlicher Belehrung

als Beschuldigter gab der 31-Jährige an, dass unzufrieden mit einer

Entscheidung des Gerichtes ist. Aus diesem Grund hat mit einem Hammer

sieben Scheiben des Gerichtsgebäudes eingeschlagen, wodurch ein

Schaden von mindestens 7.000 Euro entstanden ist. Der Tatverdächtige

zeigte den Beamten den besagten Hammer, so dass dieser als

Beweismittel sichergestellt werden konnte.



Nach erneuter Belehrung und Nachfrage gab der 31-Jährige an, dass

er auch für die Sachbeschädigung an der Sparkasse in der

Kranichstraße am gestrigen 12.06.2019 verantwortlich ist. Auch in

diesem Fall war er unzufrieden mit dem Handeln der Sparkasse und hat

aus diesem Grund mit einer Wasserflasche gegen eine Fensterscheibe

der Sparkasse geworfen. Dabei wurde die Fensterscheibe beschädigt, so

dass ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden ist.



Da der 31-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen starke

Stimmungsschwankungen hatte, wurde er durch einen Notarzt ärztlich

untersucht. Dieser konnte aber keine Eigen- oder Fremdgefährdung

feststellen. Abschließend haben die Beamten den 31-Jährigen belehrt,

dass er derartige Sachbeschädigungen zu unterlassen hat. Anschließend

wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.









