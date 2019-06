POL-NB: PKW überschlug sich in der Einfahrt Parkplatz Peenetal an der A20

Loitz (ots) -



Gegen 17:15 Uhr erreichte die Einsatzleistelle in Neubrandenburg über

Notruf die Information über einen PKW auf der A20, der sich

überschlagen haben soll.

Einsatzkräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen waren

schnell vor Ort und konnten helfen. Der 78-jährige Fahrer eines

Toyota aus Dresden unterschätzte nach ersten Erkenntnissen seine

Geschwindigkeit beim Abbiegen von der A20 auf den Parkplatz Peenetal

und überschlug sich in der Folge. Seine 65-jährige Beifahrerin wurde

dabei leicht verletzt und wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 25 000 Euro. Das Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell