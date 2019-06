POL-NB: Polizei fahndet und findet abgängige Person aus dem AMEOS-Klinikum Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am 12.06.2019 um 14:29 Uhr wurde das Polizeirevier Ueckermünde zu

einer abgängigen 41-jährigen Person aus dem AMEOS-Klinikum

Ueckermünde informiert. Die Person war auf Grund eines richterlichen

Beschlusses in einer Station zwangsweise untergebracht und hatte

sich der geschlossenen Einrichtung des Klinikums durch Überklettern

eines Zaunes entfernt.

Zur Durchsetzung des gerichtlichen Beschlusses wurde nach der Person

durch Polizeibeamte des Polizeireviers Ueckermünde gefahndet. Dabei

kam auch ein Fährtensuchhund aus dem Polizeihauptrevier Stralsund

unterstützend zum Einsatz.

Gegen 19:30 Uhr wurde der 41-jährige Insasse im Getränkemarkt A-Z in

der Chausseestraße in Ueckermünde durch Polizeibeamte festgestellt

und schließlich wieder dem AMEOS-Klinikum Ueckermünde zugeführt, wo

sich nun das Pflegepersonal um ihn kümmert.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg











Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell