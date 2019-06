POL-NB: Unwetter lässt in Blankensee Ast auf Hochzeitsgesellschaft fallen und verletzt acht Personen (Lks. Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



In Blankensee befand sich eine Hochzeitsgesellschaft im Freien als

gegen 20:30 Uhr ein 30 cm starker Ast in einer Höhe von ca. 4 m durch

eine Windböe abbrach und auf die Gesellschaft fiel. Zu diesem

Zeitpunkt befanden sich etwa 100 Hochzeitsgäste auf dem Feierplatz im

Ortszentrum. Durch diesen Ast wurden insgesamt 3 Frauen und 4 Männer

schwer, sowie eine männliche Person leicht verletzt.

Das PHR Pasewalk kam mit Sofortkräften zum Einsatz und unterstützte

die Maßnahmen der sieben Rettungs- und zwei Notarztwagen unter

Führung des leitenden Notarztes des Landkreises am Unglücksort. Die

Verletzten wurden in die Krankenhäuser Prenzlau, Pasewalk,

Ueckermünde und Neubrandenburg gebracht. Vor Ort waren 5 Wehren der

FFW aus den benachbarten Orten mit insgesamt 43 Kameraden in den

Rettungseinsatz eingebunden.

Zur Betreuung der anwesenden Gäste war ein Seelsorger vor Ort.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg











