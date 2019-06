POL-NB: Betrunkener Mann greift Rettungsschwimmer an

Heringsdorf (ots) -



Am 12.06.2019 gegen 15:30 Uhr kam es am Strand von Heringsdorf zu

einem körperlichen Angriff auf die Rettungsschwimmer. Ein stark

alkoholisierter 26-jähriger Mann (1,91 Promille) bepöbelte am Strand

andere Badegäste und wollte immerzu in der Ostsee baden gehen. Und

dieses obwohl durch die Rettungsschwimmer auf Grund der Wetterlage

ein Badeverbot für alle Strandbesucher ausgesprochen wurde. Die

Rettungsschwimmer versuchten ihn davon abzuhalten. Hierauf reagierte

der Mann sehr aggressiv und griff die Rettungsschwimmer an. Einen

von diesen schlug er ins Gesicht. Diese riefen hierauf die Polizei.

Als diese vor Ort eintrafen und den Mann auf Grund seiner

Alkoholisierung in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er auch gegen

diese Maßnahmen Widerstand. Der Widerstand wurde unter Einsatz von

Pfefferspray gebrochen und der Mann konnte im Polizeirevier

Heringsdorf in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Mann wurde

Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte

erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell