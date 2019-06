POL-NB: Fahrraddieb auf Usedom erwischt

Ahlbeck (ots) - Auf der Europapromenade in Ahlbeck auf der Insel

Usedom haben Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) der Landes-

und Bundespolizei kurz vor der polnischen Grenze gestern Nachmittag

einen E-Bike-Dieb gefasst.



Der 33-jährige Pole fuhr bereits mit dem gestohlenen Fahrrad in

Richtung Swinemünde. Die Zivilbeamten erkannten den Tatverdächtigen

aufgrund ähnlicher polizeilicher Maßnahmen in der jüngeren

Vergangenheit wieder. Er versuchte zunächst zu fliehen, wurde jedoch

durch die GDE noch während seiner Flucht auf dem Rad festgesetzt. Die

Beamten haben anschließend unter anderem Werkzeug bei ihm

sichergestellt.



Das E-Bike im Wert von etwa 1.000 Euro konnte heute an den

62-jährigen Besitzer zurückgegeben werden, nachdem dieser im

Polizeirevier Heringsdorf Anzeige wegen Diebstahls erstattet hat.









