POL-HRO: Werkzeug im Visier von Dieben

Rostock (ots) - Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro haben

Unbekannte von einer Baustelle im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf

gestohlen.



Die Diebe hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt zu mehreren

Baucontainern verschafft und daraus teils hochwertiges Werkzeug sowie

Kupferkabel entwendet. Mit Arbeitsbeginn am 11.06.2019 wurde der

Diebstahl bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Am Tatort wurden

Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden müssen. Die

Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell