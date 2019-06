POL-HWI: Feuerwehrmann bei Absicherung einer Unfallstelle in Grevesmühlen beleidigt

Wismar (ots) - Am 11. Juni gegen 12:30 Uhr kam es in der Klützer

Straße in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall zweier PKW, bei dem

zwei Personen leicht verletzt wurden.



Der 29-jährige Fahrer eines Fords befuhr die Klützer Straße und

wollte nach links in Sandstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer

jedoch einen entgegenkommenden VW, der hinter einem LKW fuhr. Es kam

zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Die Insassen des VW (65 und 53 J.) wurden hierbei leicht verletzt

und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Grevesmühlen

gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht

mehr fahrbereit. Sie wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der

entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen kam an der Unfallstelle zum

Einsatz. Während des Aufstellens von Verkehrsleitkegeln zur

Absicherung der Unfallstelle wurde ein Kamerad der FFw Grevesmühlen

durch einem unbeteiligten Fahrzeugführer beleidigt. Dieser musste

nach aktuellen Erkenntnissen aufgrund der durchgeführten

Sicherungsmaßnahmen warten, was bei ihm zu Unverständnis führte.

Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des Verdachts der Beleidung

ermittelt.









