POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle auf der Salvador-Allende-Straße

Neubrandenburg (ots) - Am 12.06.2019 gab es innerhalb von nur fünf

Minuten zwei Verkehrsunfälle in der Neubrandenburger Oststadt. Gegen

11:00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf Grund eines

Vorfahrtfehlers an der Kreuzung

Salvador-Allende-Straße/Robert-Koch-Straße gekommen. Ein 66-jähriger

Fahrzeugführer ist zusammen mit seiner 63-jährigen Ehefrau die

Salvador-Allende-Straße aus Richtung Stadt kommend in Richtung

Fritscheshof gefahren. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr die

Salvador-Allende-Straße aus Richtung Fritscheshof kommend und

beabsichtigte an der Kreuzung Salvador-Allende

Straße/Robert-Koch-Straße nach links zum Klinikum abzubiegen. Dabei

missachtete er die Vorfahrt des zuvor genannten 66-jährigen

Fahrzeugführers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der

Folge prallte das Fahrzeug des 66-Jährigen gegen einen Baum und kam

dort zum Stehen. Das Ehepaar wurde leichtverletzt und wurde nach

ambulanter Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



Gegen 11:05 Uhr ist es auf der Salvador-Allende-Straße, nur wenige

Hundert Meter vom ersten Unfallort entfernt, zu einem Verkehrsunfall

mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug gekommen. Nach bisherigen

Erkenntnissen ist die 54-jährige Fahrzeugführerin auf Grund

gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und

gegen das Bushaltestellenschild ´Kopernikusstraße´ gefahren. In der

Folge hat sich das Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach zum

Liegen gekommen. Die 54-Jährige wurde leichtverletzt durch Kräfte der

Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungswagen ins

Klinikum gebracht. An dem Fahrzeug und dem Bushaltestellenschild

entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.









