POL-NB: Brand einer Gartenlaube

Demmin (ots) - Am 12.06.2019 gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei der

Brand einer Gartenlaube in der Gartenanlage Morgenrot e.V. in Demmin

gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, brannte die

Gartenlaube bereits lichterloh. Die Freiwilligen Feuerwehr Demmin war

mit 17 Kameraden und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Kameraden

konnten das Feuer nicht rechtzeitig löschen, so dass die massive

Gartenlaube komplett niedergebrannt ist. Personen waren zu keiner

Zeit in Gefahr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro

geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensuche und -sicherung vor Ort. Zum derzeitigen Kenntnisstand

können noch keine Angaben zur Brandursache getätigt werden. Zu

genauen Ermittlung der Unfallursache wird auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler zum

Einsatz kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

richten diese bitte an die Polizei in Demmin unter 03998-254 224.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell