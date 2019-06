POL-HST: PKW-Brand in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) - Am heutigen Dienstag, dem 11.06.2019

gegen 08:00 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf die Mitteilung,

dass in der Straße der DSF in Bergen auf Rügen ein PKW brennt.



Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bergen waren ebenfalls im

Einsatz und konnten den Brand nach wenigen Minuten löschen. Ein

Transporter der Marke VW brannte vollständig aus. Vermutliche

Brandursache war ein technischer Defekt. Das Feuer griff auf zwei

weitere PKW über, wodurch diese ebenfalls beschädigt wurden. Nach

ersten Schätzungen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 6.000

Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell