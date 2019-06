POL-NB: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem mit Fäkalien beladenem Tanklastwagen

Neubrandenburg (ots) - Am 11.06.2019 gegen 13:10 Uhr ereignete

sich auf der Landesstraße 342 zwischen Feldberg und Conow ein

Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Tanklastwagen.



Der Fahrer eines mit Fäkalien beladenen Tanklastkraftwagens befuhr

die L 342 von Feldberg in Richtung Conow und kam dabei aus bislang

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im

Straßengraben stecken. Der Fahrer blieb unverletzt.



Der Fäkalieninhalt wurde inzwischen aus dem Tank abgepumpt. Für

den Verkehr ergeben sich derzeit keine Behinderungen, da das

verunfallte Fahrzeug im Straßengraben steht. Der Tanklaster wird am

12.06.2019 im Laufe des Tages geborgen. Dabei kann es zu

Verkehrsbehinderungen auf der L 342 kommen.



Die Schadenshöhe ist beläuft sich gegenwärtig mindestens auf

20.000EUR.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell