POL-ANK: Zwei verletzte Personen bei schwerem Unfall auf der B 109 zwischen Pasewalk und Belling

Pasewalk (ots) - Am heutigen Dienstagvormittag (11.06.2019) kam es

auf der Bundesstraße 109 zwischen Pasewalk und Belling hinter dem

Bahnübergang zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten

Informationen der Polizei befuhr der Fahrer eines PKW Renault die B

109 in Richtung Belling und verringerte verkehrsbedingt seine

Geschwindigkeit. Dies wurde durch einen 80-jährigen Fahrer eines

Motorrades Honda, auf dem sich auch seine 79-jährige Beifahrerin

befand, zu spät bemerkt, weshalb er mit seinem Motorrad Honda gegen

den PKW stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin

nach vorne geschleudert und prallte gegen den PKW. Die Dame war nicht

mehr ansprechbar, wurde durch Rettungskräfte stabilisiert und mit

einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. Auch der

Motorradfahrer wurde leicht verletzt, konnte aber bereits das

Krankenhaus Pasewalk wieder verlassen. Aufgrund der schweren

Verletzungen der 79-Jährigen und zur weiteren Aufklärung des

Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.



Das Motorrad war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von 2.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle kam es

für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, darunter

auch zu einer eineinhalbstündigen kompletten Sperrung der B 109.









