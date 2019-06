POL-SN: Mann flieht vor Festnahme und zwingt Fahrzeuge zur Gefahrenbremsung

Schwerin (ots) - Ein Mann flieht am gestrigen Vormittag vor der

Polizei und läuft in den fließenden Verkehr auf dem Obotritenring.



Gegen 10.15 Uhr kam es auf Höhe Amtsgericht beinahe zu einer

Kollision mit einem VW-Multivan.



Nur durch eine Vollbremsung verhinderte der Fahrzeugführer des VW

einen Zusammenprall. Ein dahinter befindlicher Pkw-Fahrer musste

scharf bremsen, um nicht aufzufahren.



Einige Minuten später wurde der Flüchtige in der

Richard-Wagner-Straße durch Polizeibeamte gestellt und festgenommen.

Zuvor war der 24-Jährige, gegen den ein Haftbefehl vorlag, vor der

Polizei im Bereich Demmlerplatz geflüchtet und ohne Rücksicht in den

fließenden Verkehr gelaufen.



Gegen den mittlerweile in Haft sitzenden Mann wurde ein weiteres

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr eingeleitet.



Die Kripo sucht jetzt die Fahrzeugführer des grauen VW-Multivan

und des dahinter befindlichen Pkw. Hinweise bitte an 0385/5180-1560

oder 5180-2224 oder per Internetwache unter www.polizei-mvnet.de









