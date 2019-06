POL-GÜ: Kradfahrer erliegt bei Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen

Malchow (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10:10 Uhr kam es auf

der A19 zu einem Verkehrsunfall in der Richtungsfahrbahn Berlin

zwischen den Autobahnanschlüssen Malchow und Waren/Müritz.



Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer eines

Kleintransporters, beim Ausscheren zum Überholen eines LKW, ein sich

von hinten mit hoher Geschwindigkeit näherndes Krad. Beim Ausweichen

verlor der Kradfahrer die Kontrolle und fuhr auf den LKW in der

rechten Spur auf. Durch den Aufprall wurde das Krad in die

Gegenfahrbahn geschleudert. Der 48jährige Kradfahrer erlag noch an

der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Aufgrund des Geschehens war eine Vollsperrung beider

Richtungsfahrbahnen der A 19 zwischen Waren und Malchow erforderlich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam auch ein Sachverständiger der DEKRA

zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf 5000 geschätzt.



Gegen 13:10 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Rostock wieder für

den Verkehr freigegeben werden. Die Sperrung der Gegenrichtung wird

voraussichtlich in der nächsten Stunde aufgehoben.









