POL-LWL: Leiche in ausgebranntem Transporter entdeckt

Strohkirchen (ots) - In einem ausgebrannten Transporter auf einem

Feldweg bei Strohkirchen bei Hagenow ist am späten Sonntagabend eine

menschliche Leiche entdeckt worden. Durch Anwohner wurde der

brennende Transporter gegen 21:45 Uhr entdeckt und gemeldet. Das

Fahrzeug wurde wenig später durch die eintreffende Feuerwehr

gelöscht. Anschließend wurde im Innenraum des Wagens eine bis zur

Unkenntlichkeit verbrannte Leiche entdeckt. Wer der oder die Tote

ist, kann derzeit noch nicht eindeutig gesagt werden. Auch die

genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt, Hinweise auf eine

Straftat liegen bislang aber nicht vor. Die Kriminalpolizei hat zur

Aufklärung des Vorfalls ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren

eingeleitet. Der im Transporter entdeckte Leichnam soll nun obduziert

werden. Zudem hat die Polizei das ausgebrannte Auto zum Zwecke der

Spurensicherung sichergestellt.









