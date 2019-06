POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Neubrandenburg (ots) - Am Montag, dem 10.06.2019, gegen 21.20 Uhr

befuhr ein 40jähriger Radfahrer die Kirschenallee in Richtung

Lindenstraße in Neubrandenburg. Die Straße hat dort ein Gefälle von 8

Prozent. In einer Rechtskurve verlor der Radfahrer die Kontrolle über

sein Fahrrad und fuhr geradeaus. Er prallte gegen den Bordstein und

stürzte in der weiteren Folge. Dabei wurde er schwer, aber nicht

lebensbedrohlich verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 2,06 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme

veranlasst und eine Strafanzeige gefertigt. Der verletzte Radfahrer

wurde im Klinikum Neubrandenburg stationär aufgenommen. Am Fahrrad

entstand kein Sachschaden.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









