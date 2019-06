POL-HRO: Dreister Diebstahl eines Fahrzeuges in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots) - Am 10.06.2019 wurde gegen 14:20 Uhr ein

Peugeot Boxer von einem Privatgrundstück in Neustadt-Glewe entwendet.



Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug mit eingestecktem Schlüssel im

Zündschloss geparkt, als der Tatverdächtige die günstige Gelegenheit

nutzte, in das Fahrzeug einstieg und davon fuhr.



Der Transporter wurde wenig später im Rahmen der

Nahbereichsfahndung verlassen im Stadtgebiet Neustadt-Glewe

aufgefunden und sichergestellt. Durch Hinweise aufmerksamer Zeugen,

konnte kurz darauf ein alkoholisierter und unter Drogen stehender

litauischer Tatverdächtiger ermittelt werden.



In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Hierbei

wiedersetzte sich der Tatverdächtige und verletzte einen

Polizeibeamten am Arm.



Der polizeilich bekannte Litauer muss sich nun wegen Diebstahls,

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, dem Besitz von Betäubungsmitteln und des

Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell