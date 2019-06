POL-NB: Sicherstellung von Betäubungsmitteln nach Zeugenhinweis

Neubrandenburg (ots) -



Am 10.06.2019 gegen 12:00 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf bei

der Polizei und teilte mit, dass es aus einer Laube in der

Gartenanlage Friedländer Weg in 17034 Neubrandenburg/Monckeshof stark

nach Betäubungsmittel riecht. Beim Eintreffen der eingesetzten

Polizeibeamten des Polizeirevieres Neubrandenburg bestätigte sich der

Sachverhalt. Über die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde ein

Durchsuchungsbeschluss für die Laube und die Wohnung des Pächters der

Laube erwirkt. Der Pächter konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen

werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten zahlreiche,

zerschnittene Cannabispflanzen, eine ganze Cannabispflanze sowie

Waffen festgestellt werden. Im Anschluss erfolgte die Durchsuchung

der Laube. Dort konnten nur noch Reste von Cannabispflanzen

festgestellt werden, welche augenscheinlich frisch abgeerntet worden

waren. Des Weiteren wurde ein Inddoorzelt mit Belüftungsanlage, eine

Bodenheizung und Wärmestrahler festgestellt. Die Pflanzenreste und

die Gegenstände zur Herstellung wurden ebenfalls sichergestellt. Der

polizeibekannte 33-jährige Tatverdächtige aus Neubrandenburg wurde

im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn

wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

und das Waffengesetz erstattet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell