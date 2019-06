POL-HRO: Verkehrsunfälle am Pfingstsonntag im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



In den Tagesstunden des Pfingstsonntags ereigneten sich im Bereich

des Polizeipräsidiums Rostock insgesamt neun besondere

Verkehrsunfälle. In der Zeit von 12 bis 17:30 Uhr wurden sechszehn

Personen verletzt, vier davon schwer. Die Polizei gibt einen

Überblick über die Unfalllage und bittet um eine vorsichtige

Fahrweise. Es ist heute mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu

rechnen, der durch den Rückreiseverkehr zum Ende der Pfingsttage

entsteht.



Landkreis Ludwigslust-Parchim:



Auf der L082, Nahe der Ortschaft Brunow, kam es am Nachmittag zu

einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, darunter einem

Kind. Aufgrund von Wild auf der Straße kam der Pkw durch ein

Ausweichmanöver nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen

Baum und kam anschließend im Graben zum Stillstand. Die Insassen

wurden lediglich leicht verletzt und kamen zur Begutachtung in

umliegende Krankhäuser. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher

Totalschaden.



In Parchim ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht

verletzten Person. Ein Motorradfahrer kam im Stadtbereich aufgrund

eines Metallteils auf der Fahrbahn ins Schleudern, verlor die

Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt der 41-jährige

Fahrzeugführer leichte Verletzungen und wurde ins Parchimer

Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

3000 EUR. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme und anschließender

Bergung des Krads zeitweise halbseitig gesperrt.



Im Ortsteil Neese (Gemeinde Prislich) ereignete sich ein

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen. Zwei Fahrzeuge

erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden

in Höhe von ca. 35.000 EUR.



In Werle fuhr am frühen Abend ein Motorradfahrer von einem

Privatgrundstück aus durch eine Hecke und stürzte auf den Gehweg.

Dabei verletzte er sich schwer im Nacken und wurde in ein Krankenhaus

verbracht. Eine Atemalkoholkontrolle beim Fahrzeugführer ergab vor

Ort einen Wert von 0,77 Promille. Der Schachschaden beläuft sich auf

ca. 500 Euro.



Auf der L72 kam es zwischen Hasenhäge und Ortkurg zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit insgesamt drei verletzten

Personen, davon zwei schwer. Zwei Verkehrsteilnehmer scherten

gleichzeitig aus, um ein Wohnmobil zu überholen, dabei gab der hinten

fahrende Überholer zu viel Gas und fuhr auf den vor ihn fahrenden

auf. In der Folge kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn

ab, wobei sich das vorne fahrende Fahrzeug überschlug und das hintere

Fahrzeug an einem Baum zum Stehen kam. Die Fahrer beider Fahrzeuge

wurden schwer verletzt, eine Beifahrerin leicht. Alle Verletzten

kamen in die Helios-Klinik Schwerin. An beiden Pkw entstand

wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die

Fahrzeuge sowie ausgetretene Betriebsstoffe mussten geborgen werden.



Landkreis Nordwestmecklenburg:



Auf der B106, nahe der Ortschaft Lübstorf, kam am Nachmittag zu einem

Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Pkw und einem Motorrad. Nach

Zeugenaussagen befuhren beide Fahrzeuge die B106 aus Schwerin kommend

in Richtung Wismar. Als die Motorradfahrerin sich während des

Überholvorganges (ca. 200 m hinter der Ortschaft Zickhusen) bereits

auf Höhe des Pkw befand, scherte dieser ebenfalls aus. Die 20-jährige

Motorradfahrerin stürzte, überschlug sich mehrfach auf der Straße und

wurde mit leichten Verletzungen am Knie und Ellenbogen ins Schweriner

Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000

EUR. Der grau/silberne Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ob

es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen ist, ist bislang

nicht eindeutig geklärt. Die B106 wurde in diesem Zusammenhang

zeitweise voll, anschließend halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr

Zickhusen war auch aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen

eingesetzt. Wer Angaben zum beteiligten Pkw machen kann, meldet sich

bitte bei einer Polizeidienststelle.



Landkreis Rostock:



In Altkalen ereignete sich gegen Mittag ein Verkehrsunfall mit einer

leicht verletzten Person. An einer Einfahrt kam die 78-jährige

Fahrzeugführerin mit dem Kleinwagen von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Durch hilfsbereite Passanten wurden die drei älteren

Damen aus dem Fahrzeug gerettet. Eine der Insassinnen wurde bei dem

Verkehrsunfall verletzt und wurde vor Ort ärztlich behandelt. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.



In Cammin (OT Weitendorf) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer

leicht verletzten Person. Auf der Straße hatte sich vom Regen

ausgewaschener Sand angesammelt, weshalb der 51-jährige

Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam und sich auf einer Rasenfläche

überschlug. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde

ins Uniklinikum nach Rostock verbracht. Am Fahrzeug entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Fahrbahn wurde durch die

Polizei vor Ort bereinigt.



Hansestadt Rostock:



In Warnemünde ereignete sich ein Verkehrsunfall mit leichtem

Personenschaden. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und

einem Pkw. Dabei wurde der 35-jährige Motorradfahrer leicht verletzt

und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 1500EUR.



