POL-NB: schwerverletzter PKW-Fahrer nach Baumunfall auf der B 108 (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Am 09.06.2019, gegen 19:20 Uhr, kam auf der B 108 kurz vor Marxhagen

in Richtung Teterow ein PKW Skoda nach links von der Fahrbahn ab,

stieß frontal gegen einen Baum und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 58-jährige Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt und zunächst

durch einen Notarzt vor Ort erstversorgt.

Später wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum

Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen

Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Die B 108 musste zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg









