POL-NB: 9-ähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots) - Heute befuhr um 15.30 Uhr eine

48-jährige PKW-Fahrerin die Damgartener Chaussee in der Ortslage

Ribnitz. In gleicher Richtung fuhr auf einem parallel verlaufenden

Gehweg ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Ohne auf den PKW zu

achten, fuhr der Junge auf die Straße. Die PKW-Fahrerin leitete eine

Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen. Trotzdem kam es zur

Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Dabei erlitt das Kind

leichte Verletzungen, musste aber in die Kinderklinik nach Rostock

gebracht werden. Am PKW und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.



