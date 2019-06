POL-NB: Kradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Greifswald (ots) - Bei einem Überholmanöver stürzte heute um 12.30

Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 26 kurz hinter

dem Ortausgang Greifswald in Richtung Friedrichshagen. Ohne das

überholte Fahrzeug zu berühren kam das Krad nach links von der

Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine

Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa

1000,-EUR.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell