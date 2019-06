POL-NB: Frau stürzt in Neustrelitz aus dem Fenster (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Ein Anrufer teilte der Einsatzleitstelle über den Notruf der Polizei

am 08.06.2019 gegen 20:30 Uhr den Sturz einer Person aus einem

Fenster in der Glambecker Straße in Neustrelitz mit. Die 41-jährige

Frau erlitt bei dem 10 Meter tiefen Fall aus der vierten Etage eines

Mehrfamilienhauses schwerste Verletzungen an den Beinen und am Kopf.



Zur Gewährleistung der schnellen medizinischen Versorgung wurde für

die Landung eines Rettungshubschrauber der Marktplatz von Neustrelitz

für eine Dauer von 30 Minuten voll gesperrt. Die Betroffene wurde in

das Klinikum nach Neubrandenburg geflogen und dort in der Nacht

notoperiert.



Die Hintergründe des Sturzes sind noch unklar und gegenwärtig

Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen des

Kriminaldauerdienstes.



