POL-NB: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Am 08.06.2019, gegen 21:15 Uhr, kam es in Neubrandenburg in einem

Einkaufsmarkt in der Salvador-Allende-Str. zu einem räuberischen

Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden 19- und

20-jährigen Tatverdächtigen den Markt und entnahmen hier aus einem

Regal diverse alkohol- und koffeinhaltige Getränke, welche sie in

einem mitgeführten Rucksack verstauten. Anschließend wollten die

beiden Personen den Markt wieder verlassen, ohne die Ware zu

bezahlen.

Als ein Ladendetektiv die beide Personen am Verlassen des Geschäftes

hindern wollte, rissen sich die Beschuldigten los und flüchteten

gemeinsam in Richtung eines angrenzenden Wohngebietes.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibungen des Ladendetektivs

konnten die beiden Beschuldigten durch die eingesetzten Beamten des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen der unverzüglich

eingeleiteten Tatortnahbereichsfahndung festgestellt und vorläufig

festgenommen werden. Das Diebesgut konnte bei den beiden

Tatverdächtigen aufgefunden und wieder an einen Verantwortlichen des

Supermarktes übergeben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat

Neubrandenburg fortgeführt.



