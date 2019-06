POL-HRO: Betrunkener Autofahrer auf der A20 aus dem Verkehr gezogen

Grevesmühlen (ots) - Am Abend des 08. Juni meldete sich eine aus

Schleswig-Holstein stammende Frau von der A20 aus über den Notruf der

Polizei. Sie teilte mit, dass vor ihr ein BMW in starken

Schlangenlinien über die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bobitz

und Upahl fuhr und bereits Kontakt mit der Mittelschutzplanke hatte.



Die eingesetzten Beamten aus Grevesmühlen konnten den 28 Jahre

alten Fahrzeugführer kurze Zeit später am Autobahnrastplatz

´Schönberger Land Nord´ einer Kontrolle unterziehen.



Der Grund für den Fahrstil wurde schnell ersichtlich, eine

Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,51 Promille, zudem war der

junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Neben der im Anschluss erfolgten Blutprobenentnahme wurde ein

Ermittlungsverfahren gegen Fahrzeugführer eingeleitet.



Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall mit anderen

Verkehrsteilnehmern, den größten Schaden erlitt der betrunkene

Autofahrer an seinem PKW selbst.



Besonderer Dank gilt der aufmerksamen Zeugin, die durch ihr

Verhalten ein Ergreifen des Täters erst möglich machte und somit

vermutlich schlimmeres verhinderte.



Im Auftrag



Johannes Wohlschlegel

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Grevesmühlen









