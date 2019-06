POL-NB: Unfallflucht auf der B 198

Neustrelitz (ots) - Am 08.06.2019, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein

26-jähriger Rostocker mit seinem VW Polo die B198 von Rechlin kommend

in Fahrtrichtung Mirow. Kurz vor der Ortschaft Mirow soll dem

Fahrzeugführer des Polos ein dunkler Kombi entgegen gekommen sein.

Dieser ragte in einer Kurve mit Teilen seines PKW über den

Mittelstreifen. Nach eigenen Angaben wich der Fahrzeugführer des

Polos entsprechend dem unbekannten KFZ aus und kam in der weiteren

Folge von der Fahrbahn nach links ab. Hier stieß er mit einem

Straßenbaum zusammen. Durch den Aufprall wurden sowohl PKW, als auch

der Baum erheblich beschädigt. Der junge Rostocker hingegen blieb

unverletzt. Der PKW war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Es entstand

insgesamt ein Sachschaden von 17.000,-EUR. Während der Bergung des

PKWs war die Bundesstraße vorübergehend vollgesperrt. Gegen den

unbekannt geflüchteten Fahrzeugführer des dunklen Kombis werden nun

Ermittlungen gem. § 142 StGB, dem unerlaubten Entfernen vom

Unfallort, geführt.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst









