POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Monika Pagel

Pasewalk (ots) -



Seit dem 08.06.2019, um 07.30 Uhr, wird Frau



Vorname: Monika Maria Elisabeth Name: Pagel geb.

Tornow Alter: 76 Jahre Wohnort: Dorfstr. 30, Fahrenwalde



vermisst.



Frau Pagel verließ ihr Haus am 07.06.2019, gegen 14.00 Uhr zu Fuß

in unbekannte Richtung und kehrte bis zum Morgen des 08.06.2019 nicht

nach Hause zurück. Beschreibung:



- Größe: 1,60m

- Gewicht: ca. 40kg

- Haare: silbern, schulterlang oder zum Dutt gesteckt

- Gestalt / Figur: sehr schlank/ dünn

- Gang / Auffälligkeiten: gut zu Fuß, ohne Schuhwerk - barfuß

unterwegs



zuletzt getragene Bekleidung:



- hellblauer Pullover mit Wellenmuster

- schwarze Hose

- kein Schuhwerk



 mitgeführte Gegenstände:



- keine bekannt



Besonderheiten:



- Auswuchs am rechten Fuß

- deutlich sichtbarer Damen-/ Oberlippenbart



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des

Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes und mehrerer

Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln des DRK aus Greifswald,

Neustrelitz, Schwerin und des ASB aus Neubrandenburg und Stralsund

blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um

Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die

Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in

Pasewalk unter Telefon 03973-2200, jede andere Polizeidienststelle

oder im Internet unter http://www.polizei.mvnet.de entgegen.



PHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1,

Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell