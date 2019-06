POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 79-jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots) -



Seit dem 06.06.2019, gegen 09:00 Uhr, wird der 79-jährige

Friedrich Weinaug aus Rostock vermisst. Herr Weinaug hat gegen 09:00

Uhr seine Wohnanschrift mit seinem Pkw, amtliches Kennzeichen HRO-D

791, verlassen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Hyundai GB/i20

Active in grau/silbern. Der Pkw ist zuletzt am 06.06. 2019 gegen

14:00 Uhr in Malchow aufgefallen.



Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 1,60 Meter groß

- dickliche Gestalt

- Halbglatze und graues Haar

- blaue Jeansjacke

- rotes Hemd

- schwarze Jogginghose

- dunkelblaue Badelatschen



Wer kann Angaben zum Verbleib des Vermissten oder zum Pkw machen?

Hinweise zur vermissten Person bitte an den Kriminaldauerdienst

Rostock unter (0381) 49161224, die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.



Im Auftrag

Thomas Schmidt

Polizeipräsidium Rostock









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell