POL-HRO: Cryptotrading Betrug - Verfahrenserfolg gegen international agierende Cyber-Betrüger

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist es der

Staatsanwaltschaft Rostock und dem Fachkommissariat 5 der

Kriminalpolizeiinspektion in Rostock unter Einsatz von zahlreichen

verdeckten polizeilichen Maßnahmen gelungen, ein professionell und

international agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken, über welches

alleine im Jahr 2018 mehr als 100 Millionen Euro weitergeleitet

wurden.



Die Ermittlungen führten zur Identifizierung dreier zentraler Köpfe

der Geldwäscheorganisation und zur Festnahme eines der Täter, welcher

sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Umfangreiches

Beweismaterial - Datenträger, Telefone und PC-Technik mit einem

Gesamtvolumen an auszuwertenden Daten von mehr als 5 Terrabyte -

sowie Geldbeträge im sechsstelligen Bereich konnten sichergestellt

werden.



Die von zehntausenden Geschädigten aus der ganzen Welt erlangten

Gelder stammen aus Betrugsstraftaten über sog. Trading-Webseiten, die

Investoren vorgeben, durch die Spekulationen mit binären Optionen,

Forex-Trading, Kryptowährungen und weiteren ähnliche Finanzprodukten

erhebliche Gewinne erzielen zu können. Zum professionellen System der

hinter den Internetseiten stehenden Täter gehört der Betrieb von

ganzen Callcentern, deren geschulte Mitarbeiter Anleger telefonisch

und per E-Mail zu immer weiteren ´Investitionen´ überreden. Nach

Einzahlung einer geringen Geldsumme wird den Anlegern vorgetäuscht,

dass der vermeintliche Gewinn auf den durch die Täter angelegten

´Fake-Depots´ rapide anwächst. Nach diesen anfänglichen Gewinnen ist

ein Großteil der Anleger bereit, höhere Summen zu investieren. Nach

einiger Zeit zeigt die eigens für die Betrugsstraftaten programmierte

Tradingsoftware einen Verlust bzw. Totalverlust der angelegten Gelder

an.



Die auf den deutschen Konten der Geldwäscheorganisation eingezahlten

Anlegergelder wurden unmittelbar nach Eingang auf ausländische Konten

weitergeleitet. Besonders hierbei ist, dass die Geldwäscher, derer

Dienste sich die Seitenbetreiber bedient haben, für die Gründung der

Konten eigens geschaffene Gesellschaften (GmbHs) mit osteuropäischen

Strohgeschäftsführern genutzt haben, um die so eröffneten Konten

möglichst lange unentdeckt betreiben zu können. Auf diese Weise

flossen über zahlreiche Konten jeweils erhebliche Geldbeträge, bevor

die Rechtschaffenheit der Kontobetreiber in Zweifel gezogen werden

konnte. Für ihre Tätigkeit verlangten die ´Konten-Dienstleister´

Provisionen von den über die Webseiten betrügerisch erlangten

Geldern, die ebenfalls im Millionenbereich lagen.



Binäre oder digitale Optionen sind hochriskante Termingeschäfte, die

Merkmale einer Wette enthalten. Anleger spekulieren auf einen

fallenden oder steigenden Kurs. Tritt der vom Anleger prognostizierte

Fall ein, so gewinnt er und erhält einen vorher festgelegten Betrag,

der typischerweise immer weniger als das Doppelte des eingesetzten

Kapitals ausmacht. Tritt der vom Anleger prognostizierte Fall nicht

ein, so verfällt die Option als wertlos, und der Anleger verliert

sein gesamtes eingesetztes Kapital. In der Regel wird bei diesen

Geschäftsmodellen mit außerbörslichen Produkten gehandelt.



Der gewerbsmäßige Betrug und die gewerbsmäßige Geldwäsche werden mit

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren - je Fall -

bestraft. Die Ermittlungen dauern an.









