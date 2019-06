POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Schwerin (ots) -



Am 06.06.2019 ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein schwerer Raub in der

Wittenburger Straße, in Höhe der Müllerstraße zum Nachteil eines

12-jährigen Jungen.



Der Junge ging aus Richtung Marienplatz kommend in Richtung

Obotritenring als er von zwei unbekannten Männern an eine Hauswand

gedrückt wurde. Unter dem Vorhalten eines Messers forderten die

Männer den Jungen auf seine Taschen zu leeren. Als der Junge sein

Handy aus seiner Jackentasche entnahm, entriss ihm einer der Täter

dieses und lief in Richtung Marienplatz. Der andere Täter lief in die

entgegengesetzte Richtung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

der Tathandlung. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter

der Telefonnummer 038208 / 888 2222 sowie jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



