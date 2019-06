POL-ANK: Greifswalder Polizei sucht Unfallzeugen (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) - Am Mittwoch, dem 05. Juni 2019, gegen 13:00 Uhr kam

es in Greifswald im Bereich der Einsteinstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw beim Ausparken einen hier ebenfalls

geparkten Motorroller touchierte, so dass dieser zu Fall kam und

beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt

vom Unfallort. Die bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang und dem

mutmaßlich unfallverursachenden Pkw haben ergeben, dass der Unfall

selbst durch mehrere Zeugen beobachtet worden ist. Aus diesem Grund

bitten wir darum, dass sich insbesondere die bislang noch unbekannte

Frau, die unmittelbar nach dem Unfallgeschehen mit der geschädigten

Motorrollerbesitzerin sprach, bezüglich der von ihr gemachten

Feststellungen der Polizei als Zeugin zur Verfügung stellt. Weitere

Personen, die zum Unfallzeitpunkt in der Einsteinstraße relevante

Feststellungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der

Polizei in Greifswald unter 03834 540 224 zu melden.









