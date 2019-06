POL-HST: Erneute Betrugsversuche durch ausländische Handwerker

Stralsund (ots) - Am gestrigen Donnerstag, dem 06.06.2019, kam es

in der Hansestadt Stralsund erneut zu Betrugsversuchen durch

Handwerker aus dem europäischen Ausland.



Gegen 13:30 Uhr teilte eine Frau der Einsatzleitstelle der Polizei

telefonisch mit, dass im Birkenhain in Stralsund ein weißer

Transporter durchs Wohngebiert fährt. Laut Aussage der Anruferin

fragten die Insassen sie und weitere Nachbarn in aufdringlicher Art

und Weise, ob sie Dachdeckerarbeiten verrichten sollen.



Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund konnten in der Nähe zwei

Transporter mit jeweils deutschem Kennzeichen feststellen. Bei den

Insassen handelte es sich um insgesamt sechs rumänische Männer im

Alter von 25 bis 37 Jahren. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des versuchten Betruges eingeleitet. Außerdem lag

für eines der beiden Fahrzeuge keine gültige Haftpflichtversicherung

vor, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten, die Kennzeichen

entstempelten und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten.



Gegen 14:45 Uhr teilte ein Anwohner aus dem Binzer Weg in

Stralsund der Polizei mit, dass er gegen 08:45 Uhr mit einem

30-jährigen Handwerker aus Rumänien vereinbart hätte, dass der

30-Jährige und seine drei rumänischen Kollegen im Alter von 26 bis 42

Jahren Reparaturarbeiten am Garagendach des 52-jährigen Stralsunders

ausführen sollten. Beide Parteien einigten sich vor Beginn der

Arbeiten mündlich auf einen Gesamtpreis von 1.000 Euro. Noch vor

Beendigung der Arbeiten forderten die Handwerker plötzlich fast 6.000

Euro.



Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges sowie des

Wuchers eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Stralsund wurden die Tatverdächtigen nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.



- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Haus- oder

Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.



- Wenn Sie eine Dienstleistung durchführen lassen wollen,

vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeitsleistungen einen Preis und

halten Sie diesen schriftlich in einem Vertrag fest.



- Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die

Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert

gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts.



- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.



- Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht

verwirren oder unter Druck setzen.



- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden haben. -

Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, wenn Sie etwas unterschreiben.



- Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie

unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches

Rechtsgeschäft ab.



- Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über

seriöse Betriebe.



Die Printmedien werden DRINGEND gebeten, die Hinweise an die

Bürger abzudrucken.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell