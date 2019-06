POL-NB: Vier rumänische Tatverdächtige täuschen Gehörlosigkeit vor, um vermeintliche Spendengelder von gutgläubigen Bürger/innen zu sammeln

Friedland (ots) - Am 06.06.2019 gegen 11:10 Uhr wurde die Polizei

telefonisch von einer 59-jährigen Dame darüber informiert, dass sich

gegenwärtig im Stadtcenter Friedland zwei männliche Personen

südländischen Typs aufhalten, die vorgeben, taubstumm zu sein und

mittels Spendenzettel Bargeld von Bürger/innen einfordern. Die Dame

berichtete weiter, dass ihr die Personen merkwürdig vorkamen. Da sie

zudem selbst eine Behinderung hat, schrie sie die beiden Männer an,

woraufhin diese die Flucht ergriffen und in einem grauen PKW-Kombi in

Richtung Anklam davongefahren sind.



Die sofort informierten Beamten des Polizeireviers Friedland

konnten im unmittelbaren Nahbereich ein graues Fahrzeug der Marke

Audi mit dem bulgarischen Kennzeichen beobachten, welches vom

Parkplatz eines Supermarktes in der Pasewalker Straße in Friedland

kam und in Richtung Schwanbecker Straße fuhr. Auf Höhe der dortigen

Feuerwehr wurde das Fahrzeug gestoppt und einer Kontrolle unterzogen.

In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen (2 Männer und 2 Frauen)

rumänischer Staatsbürgerschaft im Alter von 19, 20, 23 und 25 Jahren.

Bei der Personenüberprüfung wurde bekannt, dass alle vier Personen

wegen gewerbsmäßigen Betruges vorbestraft sind und die 23 und 25

Jahre alten Personen zur Aufenthaltsermittlung wegen Betruges

ausgeschrieben waren.



Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen konnten die

Beamten vier Spendenlisten mehr als 300 Euro (größtenteils in 5 und

10 Euro-Scheinen) Bargeld auffinden und sicherstellen. Die Beamten

haben die vier Tatverdächtigen zum Polizeirevier Friedland gebracht,

wo sie als Beschuldigte vernommen wurden. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die vier Tatverdächtigen

nach der Vernehmung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die hier angetroffenen Tatverdächtigen versuchten bereits in der

vergangenen Woche (am 27.05.) an einem Supermarkt in Neubrandenburg,

durch das Vortäuschen ihrer Gehörlosigkeit von gutgläubigen

Bürger/innen vermeintliche Spenden für den Gehörlosenverband zu

sammeln (PM vom 28.05.2019 14:31 Uhr). Nach der Feststellung wurden

die vier Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und nach der

erkennungsdienstlichen Behandlung und Beschuldigtenvernehmung auf

Anweisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wieder entlassen.



Wie auch in der vergangenen Woche, haben die Beamten am gestrigen

06.06.2019 eine Strafanzeige wegen des Verdacht des gewerbsmäßigen

Betruges als Mitglied einer Bande erstattet. Damit droht den

rumänischen Staatsbürgern eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu

zehn Jahren.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell