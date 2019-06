POL-NB: Ast stürzt auf PKW - Fahrer verletzt (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 06.06.2019 gegen 15:50 Uhr ereignete sich zwischen

Ribnitz-Damgarten und Marlow, in der Ortsdurchfahrt Tressentin ein

schwerer Verkehrsunfall.

Der 54-jährige Fahrer eines PKW Citroen befuhr die Strecke in

Richtung Marlow, als während eines Unwetters plötzlich ein Ast aus

einer Baumkrone brach.

Der Ast stürzte auf Dach und Frontscheibe des PKW. In der Folge kam

der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall des Astes scher verletzt

und in eine Rostocker Klinik verbracht. Am PKW entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









