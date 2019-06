POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 01 bei Hohenkirchen

Wismar (ots) - Am 06.06.2019 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf

der L 01 zwischen Hohenkirchen und Niendorf ein schwerer

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.



Nach ersten Ermittlungen ist der 47-jährige Fahrer eines Audis am

Lenkrad seines Pkw eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten.

Da ein Ausweichen dem entgegenkommenden Pkw Mazda nicht möglich war,

kollidierten beide Fahrzeuge frontal.



Beide Fahrzeugführer wurden mit dem Rettungswagen in das

Krankenhaus Wismar verbracht. Über die Schwere der Verletzungen

können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Weitere Fahrzeuginsassen gab es nicht.



Die L 01 musste am Unfallort ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Bei den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca.

50.000 EUR.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









