POL-NB: Rollstuhlfahrerin wird bei Unfall in Pasewalk verletzt (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 06.06.2019 gegen 16:30 Uhr beabsichtigte die 88-jährige Fahrerin

eines Elektrorollstuhls, sie Stettiner Straße in Pasewalk zu

überqueren. Die Straße ist dort neu ausgebaut und weist zum

Überqueren Fußgängerfurten und eine Mittelinsel auf, jedoch keinen

Fußgängerüberweg.

Nach Aussagen von Zeugen überquerte die Frau die zweite

Fahrbahnhälfte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der

43-jährige Fahrer eines PKW stieß trotz Gefahrenbremsung leicht mit

dem Rollstuhl zusammen, wodurch dieser umstürzte.

Die Rollstuhlfahrerin wurde schwer verletzt in die Asklepios-Klinik

Pasewalk verbracht.

Auf Grund der Rettungsmaßnahmen kam es zeitweise zu erheblichen

Verkehrseinschränkungen.



