LKA-MV: Vierter bundesweiter Aktionstag gegen Hasspostings

Rampe (ots) - Bedrohungen, Nötigungen, fremdenfeindliche

Kommentare oder Beleidigungen: Obwohl das Verfassen von

Hasskommentaren kein Kavaliersdelikt ist, kommt es im Internet,

insbesondere in den sozialen Netzwerken, häufig zu hasserfüllten und

damit auch strafbaren Beiträgen. Der heute stattfindende bundesweite

´Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings´ ist daher wichtiger

Bestandteil des konsequenten Vorgehens von Polizei und Justiz bei der

Bekämpfung dieses Phänomens.



Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern beteiligte sich heute

neben Polizeidienststellen in 12 weiteren Bundesländern an Maßnahmen

gegen Täter, denen vorgeworfen wird, Hasskommentare im Internet

gepostet zu haben, darunter etwa öffentliche Aufforderungen zur

Begehung von Straftaten, Beleidigungen von Amtspersonen oder

antisemitische Beschimpfungen.



In Mecklenburg-Vorpommern waren zwei Beschuldigte von den

Durchsuchungsmaßnahmen betroffen. Ein Beschuldigter im Alter von 47

Jahren im Landkreis Vorpommern-Greifswald steht im Verdacht der

Beihilfe zur Volksverhetzung gem. § 130 StGB. Er fungierte als

Administrator eines rechtsgerichteten Netzwerkes. Im Rahmen der

Durchsuchung konnten Beweismittel in Form von Datenträgern und

Mobiltelefonen sichergestellt werden. Die Ermittlungen werden im

Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund beim Landeskriminalamt

fortgeführt.



Eine weitere Durchsuchungsmaßnahme im Landkreis

Ludwigslust-Parchim wurde in Amtshilfe für die

Kriminalpolizeidirektion Trier durchgeführt. Die ausschließliche

Pressehoheit für diese Durchsuchungsmaßnahme liegt hier bei der

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.



Auf die Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes zum Aktionstag

Hasspostings wird verwiesen.



Link zur Pressemitteilung des BKA:



https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2019/P

resse2019/190606_AktionstagHasspostings.html



Präventionsprojekt gegen Hass im Internet ´Helden statt Trolle´



Um menschenverachtenden und hetzenden Beiträgen im Internet

wirkungsvoll und nachhaltig zu begegnen, ist das Gemeinschaftsprojekt

´Helden statt Trolle´, ein Projekt der Landeszentrale für politische

Bildung und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern, darauf

ausgerichtet, für das Thema ´Hate Speech´ zu sensibilisieren und

gleichzeitig eine sachliche Diskussionskultur im Social Web zu

fördern und zu etablieren - und das sowohl vor Ort als auch online.

Dabei setzt sich das Projekt auch mit dem Thema ´Fake News´

auseinander.



In Form von Projekttagen, Workshops, Argumentationstraining und

Vorträgen wurden innerhalb des Projekts bereits SchülerInnen,

PädagogInnen, SchulszozialarbeiterInnen und Ehrenamtliche über den

Umgang mit Hass im Netz aufgeklärt, Argumentationsstrategien

vermittelt und diese anhand von Beispielen praktisch erprobt.



Weitere Informationen zum Projekt unter:

https://www.helden-statt-trolle.de/









