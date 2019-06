POL-HWI: Transporter blieb nach Unfall im Rapsfeld stehen

Wismar (ots) - Heute Morgen, kurz vor halb acht, erhielt die

Wismarer Polizei den Hinweis, dass in einem Rapsfeld zwischen Zierow

und Gägelow ein Transporter stehen würde. Dem Anschein nach sei das

Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen, habe sich überschlagen

und sei im Raps zum Stehen gekommen.



Neben den Mitarbeitern des Polizeihauptreviers Wismar wurde ein

Rettungswagen zum Unfallort eingesetzt. Ein Fahrzeugführer konnte vor

Ort jedoch nicht festgestellt werden.



Nachdem der Fahrzeughalter und dessen telefonische Erreichbarkeit

ermittelt werden konnte, gelang es den Beamten den Mann telefonisch

zu erreichen. Dieser gab daraufhin an, dass er am heutigen Morgen

einen Unfall hatte und sich von der Unfallstelle habe abholen lassen.

Die Beamten forderten ihn auf, sich bei der nächsten

Polizeidienststelle zu melden.



Gegen 10:00 Uhr informierte die Polizei aus Bad Segeberg die

Wismarer Kollegen darüber, dass der Mann auf der dortigen

Dienststelle erschienen wäre. Hier sei er mit einem LKW vorgefahren.

Die Beamten stellten bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch fest,

woraufhin eine Atemalkoholprüfung mit dem Ergebnis von 1,76 Promille

durchgeführt wurde. Anschließend wurde einen Blutprobenentnahme

durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.



Gegen den 59-Jährign wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung

des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

ermittelt. Der am verunfallten Fahrzeug entstandene Schaden wird auf

7000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell