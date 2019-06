POL-LWL: Motorradfahrer schwer gestürzt

Wittenburg (ots) - In Wittenburg hat sich ein Motorradfahrer am

Mittwochabend bei einem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen

zugezogen. Das 60-jährige Unfallopfer musste nach dem Vorfall mit

einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen

werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann auf der

Landesstraße 04 bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr die Kontrolle

über seine Maschine verloren und war daraufhin gestürzt. An seinem

Krad entstand Sachschaden, es musste geborgen werden. Die

Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.









