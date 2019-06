POL-NB: Versuchter Totschlag in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 06.06.2019, gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der

Koitenhäger Landstraße in Greifswald zu einem versuchten Totschlag.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen zwei Tatverdächtigen und

dem Geschädigten zu einem Streit. In dessen Verlauf stach einer der

Tatverdächtigen, mit einem mitgeführten Messer mehrmals auf den

Oberkörper des Geschädigten ein. Als ein Zeuge dazwischen ging,

flüchteten beide Tatverdächtige. Der Geschädigte, ein 16-jähriger

Syrer, wurde schwer verletzt ins Klinikum Greifswald verbracht und

wird derzeit behandelt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten die

Identität und der Wohnort des Haupttäters bekannt gemacht werden. Bei

diesem handelt es sich um einen 23-jährigen Iraner. Er konnte an

seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommene werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen zum genauen

Tathergang und zum zweiten Tatverdächtigen aufgenommen. Diese dauern

gegenwärtig an.



