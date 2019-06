POL-NB: Brand am Gebäude der Sparkasse in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 05.06.2019 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Schwelbrand an der

Außenfassade der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Neustrelitz in

der Strelitzer Straße. Der Brand entstand durch die

Unkrautvernichtung mittels Gasbrenner, die zu dicht an der Fassade

durchgeführt wurde. Durch die Hitze entzündete sich die Isolierung

hinter der Gebäudeverkleidung auf einer Länge von ca. 3 m. Die

Feuerwehr Neustrelitz war mit vier Einsatzfahrzeugen und elf

Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden

von ca. 2000EUR. Zur Brandzeit befanden sich noch neun Mitarbeiter

der Sparkasse im Gebäude, diese wurden aber durch den Brand nicht

verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung

wurde eingeleitet.



