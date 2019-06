POL-NB: Kontroll-Ergebnisse Kampagne ´Alkohol und Drogen´ und Zusammenfassung Mai-Kampagne

Neubrandenburg (ots) - Seit gestern kontrollieren Beamte in ganz

Mecklenburg-Vorpommern anlässlich der Kampagne

´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ verstärkt zum Thema ´Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr´.



Seit dem Auftakt haben im Bereich des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg (Landkreise MSE, VG, VR) rund 90 Beamte mehr als 600

Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten sie zwölf Alkoholfahrten fest

(fünf KfZ-Führer, sieben Radfahrer) sowie sieben Kraftfahrzeugführer,

die im Verdacht stehen, berauscht gefahren zu sein.



Die thematischen Schwerpunktkontrollen werden noch den gesamten

Monat Juni über stattfinden.



Außerdem haben die Beamten in den ersten vier Juni-Tagen bereits

459 Geschwindigkeits- und 24 Handyverstöße geahndet.



Im Monat Mai lag der Schwerpunkt der Kampagne

´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ auf ´Zweiradfahrern´. Im gesamten Bereich

des PP Neubrandenburg wurden 2.039 Fahrzeugführer, darunter

themenbedingt überwiegend Zweiradfahrer, kontrolliert.



Dabei stellten die Beamten an 124 verschiedenen Kontrollorten bei

Radfahrern unter anderem 124-mal Handyverstöße, 30 Alkoholfahrten

sowie eine Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Außerdem

gab es 38 Verstöße gegen Vorschriften zu lichttechnischen

Einrichtungen (Fehler bei der Benutzungspflicht, technische Mängel).

Und 206-mal wurden Vorfahrt- und Vorrangfehler festgestellt.



Bei Kradfahrern mussten die Beamten im Mai unter anderem bei einem

Überholverstoß, zwei Alkoholfahrten und fünf Verstößen gegen

Vorschriften zu lichttechnischen Einrichtungen tätig werden.









