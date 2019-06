POL-SN: Tätliche Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) - In der gestrigen Mittagszeit kam es auf dem

Marienplatz zu einer Körperverletzung.



Nach Erkenntnissen der Polizei und der durchgeführten

Videoauswertung ist eine vierköpfige Personengruppe zuerst verbal in

Streit geraten.



In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Mann verletzt wurde.



Zwei tatverdächtige Männer schlugen plötzlich mit Fäusten auf den

Geschädigten ein. Der 20-Jährige ging zu Boden und wurde dort mit

Füßen getreten.



Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde Zeuge des Vorfalls und

wollte einschreiten. Daraufhin ergriffen die zwei Tatverdächtigen die

Flucht in Richtung Wittenburger Straße.



Die verletzte Person lehnte vor Ort medizinische Hilfe ab. Die

Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung ein.



Warum die Gruppe aneinandergeraten war, ist derzeit unklar.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell