POL-HST: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der A 20

A 20/Tribsees (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 04.06.2019,

ereignete sich auf der Autobahn 20 bei Tribsees ein Verkehrsunfall,

bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Gegen 08:00 Uhr fuhr ein PKW VW nach derzeitigem Kenntnisstand

kurz vor der Anschlussstelle Tribsees (Fahrtrichtung Lübeck) auf

einen voraus fahrenden PKW VW auf. Im Anschluss setzte der

vermeintliche Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Geschädigte

versuchte dem Fahrzeug zu folgen, was aufgrund der hohen

Geschwindigkeit des flüchtigen PKW misslang.



Kurze Zeit später meldete sich eine 21-jährige Frau bei der

Polizei. Sie gab an, dass sie zum Unfallzeitpunkt Beifahrerin im

flüchtigen PKW war. Der 26-jährige Fahrer aus Schleswig-Holstein

hatte die 21-jährige, ebenfalls aus Schleswig-Holstein stammende,

Frau in einer Ortschaft nahe Tribsees abgesetzt und seine Fahrt in

unbekannte Richtung fortgesetzt. Die 21-Jährige wurde bei dem

Zusammenstoß der beiden PKW leicht verletzt. Auch der 63-jährige

Fahrzeugführer des PKW VW, auf den der andere PKW VW auffuhr, erlitt

leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand nach ersten Schätzungen

ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.



Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der fahrlässigen

Körperverletzung sowie der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet.









